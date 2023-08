Auto contro un palo a Baronissi, l'appello del sindaco Valiante: Via i cellulari "Noi assumeremo provvedimenti conseguenti e necessari ma ciascuno guidi con prudenza"

Auto contro un palo a Baronissi: è successo in viale Aldo Moro nel tardo pomeriggio di domenica. A denunciarlo via social è il sindaco Gianfranco Valiante.

Un incidente avvenuto, sottolinea il sindaco, nonostante in zona esistano segnaletica limitativa di velocità, attraversamenti pedonali rialzati segnalati e illuminati, fondo stradale e illuminazione multiled perfetti.

La fascia tricolore ha quindi rivolto un appello ai cittadini:

"Tanti invocheranno telecamere, sanzioni, provvedimenti ed altro che può venire in mente! Con assoluta serenità, noi propendiamo per educazione, civilta’, rispetto delle regole, buon senso. Quando siamo alla guida lasciamo perdere gli smartphone ed altre attività che possono risultare letali. Noi assumeremo provvedimenti conseguenti e necessari ma ciascuno guidi con prudenza. Lo faccia per se stesso e per tutti coloro che possono essere coinvolti", scrive Valiante,