Monti Alburni, Gambino nomina Cantalupo coordinatore di zona per FdI "Sicuro che farai un eccellente lavoro di responsabilità per la crescita del partito sul territorio"

È Rosario Cantalupo, consigliere comunale di minoranza nel Comune di Castelcivita, il nuovo coordinatore di zona “Monti Alburni” per Fratelli d’Italia.

A renderlo noto il Commissario provinciale del partito, Alberico Gambino: “Carissimo Rosario, su proposta del Vice Ministro on. Edmondo Cirielli, sono felice di comunicarti che ho provveduto a nominarti Coordinatore di zona Monti Alburni, sicuro che farai un eccellente lavoro di responsabilità per la crescita e il radicamento del partito sul territorio”.

“Ringrazio il Vice Ministro, on. Edmondo Cirielli – dichiara Rosario Cantalupo – per la fiducia accordatami proponendo il mio nome come responsabile FdI nella zona di mia competenza. Inoltre ringrazio il sen. Antonio Iannone, l’on. Imma Vietri, il commissario provinciale Alberigo Gambino e tutti i vertici di FdI”.