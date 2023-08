Sarno, biogas Foce: Canfora firma l'ordinanza di sospensione temporanea Stop all'attività produttiva e rimozione immediata dei cumuli maleodoranti

Miasmi insopportabili, il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora ha firmato un'ordinanza di sospensione temporanea dell’attività produttiva dell’impianto biogas di Foce.

Il primo cittadino ha ordinato ai gestori dell’impianto di biogas la rimozione immediata di tutti i cumuli maleodoranti, consistenti in scarti di prodotti di origine vegetale, in particolare derivante dalla lavorazione del pomodoro, depositati nelle vasche di sedimentazione e nel piazzale esterno dell'impianto di biogas. L'ordinanza firmata da Canfora, inoltre, ordina di evitare la diffusione di emissioni di odori al di fuori del perimetro aziendale, nonché di procedere alla pulizia dei piazzali e di tutti i mezzi e di tutte le attrezzature utilizzate nel ciclo produttivo. In caso di inottemperanza, fa sapere il Comune di Sarno, si procederà al deferimento all'Autorità Giudiziaria.