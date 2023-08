Bovini vaganti al quartiere Nuova Irno, il sindaco di Baronissi: Interverremo Un problema "di non modesta entità" più volte segnalato

Nuova segnalazione su bovini vaganti a Baronissi. Sono riprese, al quartiere “Nuova Irno” le incursioni a sorpresa e notturne di bovini, privi di microchip, in trasferta giu’ dal versante collinare.

E' stato proprio il sindaco Gianfranco Valiante a segnalare l'ennesima "passeggiata notturna".

Si tratta di un problema "di non modesta entità", più volte segnalato, e che è stato già rappresentato dal Comando di Polizia municipale, alle autorità e ai servizi regionali e dell’Asl di Salerno.

Il primo cittadino ha quindi annunciato: "Interverremo come accaduto, alcuni mesi orsono, ad Antessano". Non è la prima volta che la presenza delle mucche girovaghe provoca problemi alla sicurezza stradale. In passato diversi incidenti si sono verificati a causa dei bovini vaganti che, più di una volta i bovini sono finiti anche sul raccordo autostradale.