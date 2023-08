Partiti i lavori per illuminare la Sp75 Avvocatella: più sicurezza a Vietri Il sindaco De Simone: "Un’altra opera strategica per il nostro territorio"

Partiti questa mattina i lavori per l’illuminazione della SP 75 Avvocatella, tratto Vietri-Cava. Ad annunciarlo il sindaco Giovanni De Simone. Lo scorso 10 luglio i lavori sono stati finalmente affidati ed oggi sono partiti gli interventi che renderanno maggiormente sicura la tratta.

"Un’altra opera strategica per il nostro territorio in una strada percorsa da tanti vietresi. - ha sottolineato il primo cittadino di Vietri - L’opera è stata finanziata con un fondo europeo di euro 70 mila, approvato e recepito nell’ultimo consiglio comunale, essere un amministratore vuol dire realizzare opere e servizi, avere onori ed oneri, approvare i bilanci comunali per dare risposte ai cittadini".