Pellezzano, Morra raggiunge quota cento: "Ecco il mio impegno per la città" Il sindaco traccia un bilancio dei suoi primi cento giorni di Governo

Il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra traccia un primo bilancio dei suoi primi cento giorni di Governo cittadino. Dopo aver ottenuto la riconferma per il secondo mandato, il primo cittadino si è subito messo a lavoro per proseguire l'operato portato avanti nei primi cinque anni di Amministrazione.

“Innanzitutto - ha precisato il sindaco Morra -ancora oggi, sento il dovere di ringraziare i cittadini aventi diritto al voto di Pellezzano per avermi dato l’opportunità di ricevere questo prestigioso incarico per il secondo mandato consecutivo. Un’emozione che porto nel cuore e che condivido con la mia splendida squadra di governo, formata da validi giovani, intenzionati a mettere a disposizione il loro tempo e le loro energie al servizio della comunità che li ha scelti per stare ai posti di comando. Una responsabilità della quale, ognuno

di noi, ha preso ben coscienza e consapevolezza, soprattutto quando poi si è chiamati a migliorare quanto di buono è stato realizzato nei cinque anni precedenti”.

“I primi 100 giorni di Amministrazione - spiega il Morra - ci hanno visti impegnati, come sempre, a continuare nell’opera di gestione della cosa pubblica laddove l’avevamo lasciata prima dell’inizio della campagna elettorale. In realtà, non ci siamo mai fermati. Una volta nominata la nuova Giunta e provveduto alla costituzione dei gruppi consiliari, abbiamo subito posto attenzione al tema della Cultura, uno dei capisaldi del nostro programma elettorale. Abbiamo ospitato il Premio Oscar Vittorio Storaro presso il CineTeatro “Charlot” a Capezzano e ospiti del calibro di Giovanni Scifoni, Bianca Nappi e Chiara Francini nell’ambito della rassegna universitaria DLiveMedia, senza dimenticare la presenza sul nostro territorio del notocantautore Rocco Hunt, che ha scelto Pellezzano per le prove in vista del suo tour italiano”.

“Proseguendo - continua il sindaco – mi sono impegnato in prima persona a trovare una soluzione per sostituire i medici di base dopo il pensionamento di quelli che precedentemente erano impegnati sul nostro territorio al fine di garantire la copertura del servizio sanitario ai nostri concittadini. Nell’ambito delle politiche sociali e giovanili sono state promosse iniziative quali “L’Estate Pellezzanese” per i bambini e i ragazzi del nostro territorio. Per quanto riguarda i lavori pubblici abbiamo inaugurato il nuovo sagrato della Chiesa di San Bartolomeo a Capezzano, aperto al pubblico l’area di parcheggio in via V. e R. Rago alla frazione Coperchia e il prossimo 9 settembre partirà il progetto

“EduCampus” con l’inaugurazione del primo “micro-nido” a Capezzano. E ancora: sono iniziati i lavori di ristrutturazione della scuola in via A. Vitale a Pellezzano, quelli di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico in via Filanda e via Gramsci con la realizzazione di muri di contenimento, abbiamo ottenuto 300mila euro dalla Regione Campania per la riqualificazione energetica del Comune di Pellezzano e a breve verranno avviati i lavori di realizzazione del nuovo asilo nido comunale presso la scuola di Cologna e quelli di adeguamento della sicurezza sismica della caserma dei carabinieri a Coperchia".

“Inoltre - conclude il sindaco Morra - in Consiglio Comunale, abbiamo approvato l’assestamento e la salvaguardia del bilancio, uno strumento fondamentale per l’ulteriore programmazione futura di interventi di miglioramento del nostro territorio. Poi ci siamo impegnati nel settore dei trasporti ottenendo una proroga dell’orario di servizio della linea 22 del trasporto pubblico locale (Salerno – Pellezzano) con l’incremento della frequenza estiva. Siamo stati vicini a tutti i Comitati Festa e alle Parrocchie del territorio per l’organizzazione delle feste religiose Patronali alle quali abbiamo avuto il piacere di vedere la partecipazione di un gran numero di fedeli. Impegni, questi, che si estenderanno in tutti gli altri settori della gestione amministrativa: ambiente, salvaguardia dal rischio idrogeologico, manutenzione del territorio, salvaguardia dei diritti delle persone e sostegno ai

bisognosi”.