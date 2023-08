Olevano sul Tusciano: potenziati i servizi sociali Il sindaco: "Il nuovo personale darà supporto alle famiglie in difficoltà"

La nuova amministrazione comunale del comune picentino continua l’azione di potenziamento dei servizi sociali. Infatti, dopo aver aderito al Banco Alimentare della Campania Onlus, che dal prossimo mese di ottobre garantirà aiuti concreti a cinquanta nuclei familiari, l’Ente pubblico guidato dal Sindaco Michele Ciliberti, nella giornata di ieri ha ufficializzato nuove figure professionali per il Settore Politiche Sociali. Grazie al partenariato con il Piano Sociale di Zona S04_01 di Battipaglia, il comune della Valle del Tusciano, ha potenziato gli uffici inerenti i servizi di solidarietà sociale. Alla Dott.ssa Linda Landolfi titolare del Servizio Sociale Professionale, sono state affiancate la dott.ssa Anna Cicatelli, assistente sociale con funzioni di supporto amministrativo e la psicologa dott.ssa Serena Caputo che si occuperà del servizio di segretariato sociale.

Soddisfatto il primo cittadino Michele Ciliberti: “In un periodo storico dove la crisi sociale ed economica attanaglia molte famiglie, per noi amministratori locali è prioritario investire e potenziare i servizi sociali. Finalmente comincia a prendere forma e quindi a diventare operativo anche il nuovo Piano di Zona. Il nuovo personale dei servizi sociali sarà al servizio e darà supporto alle famiglie in difficoltà del nostro territorio.”