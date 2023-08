Giffoni Sei Casali, patti tra amministrazione e cittadini per cura beni urbani Assegnati gli spazi

Presso l'ufficio tecnico comunale, alla presenza della delegata al Verde Pubblico, Rosaria Schettini, la firma per instaurare i patti collaborativi che porteranno alla riqualificazione e alla valorizzazione di aree pubbliche di Giffoni Sei Casali a seguito dell'approvazione di un nuovo regolamento comunale.

Le aree assegnate sono: i giardini esterni e interni di piazza Giovanni Paolo II al Casale di Capitignano, piazza delle Palme a Capitignano, Bivio Madonnelle, Aiuola Corte dei Santi al Casale Sieti, la rotatoria di Via Europa al Casale di Prepezzano, l'aiuola delle scuole medie, la rotatoria di Ponte Molinello al casale di Prepezzano.

"Ringraziamo tutti i cittadini e le imprese che hanno aderito all'iniziativa, - affermano il Sindaco Francesco Munno e la Delegata, Rosaria Schettini - la cura degli spazi pubblici di Giffoni Sei Casali passa anche attraverso il legame diretto con l'ambiente e quindi con il territorio. Gli interventi che saranno messi in campo - sottolineano - sono volti alla protezione, alla conservazione, alla valorizzazione ed alla manutenzione di spazi pubblici urbani. Ogni intervento sarà svolto per garantire e migliorare la fruibilità e la qualità di aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico di aiuole, rotatorie e altri spazi comunali".