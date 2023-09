Costiera: chiuso al traffico tratto della statale nei pressi di Conca dei Marini L'interdizione necessaria per la messa in sicurezza dei costoni rocciosi dopo gli incendi estivi

A partire dalle ore 13.00 di oggi, giovedì 7 settembre, sarà chiuso al traffico il tratto della strada statale 163 “Amalfitana” compreso tra il km 24,200 ed il km 24,400, nel territorio comunale di Conca dei Marini (SA). A darne notizia l'Anas in una nota.

L’interdizione della tratta è necessaria nelle more della esecuzione di attività - in capo a Terzi - sui costoni rocciosi attigui alla statale, anche in relazione ad alcuni incendi verificatosi in corrispondenza di tali costoni nel corso del mese di agosto.

Durante la chiusura la circolazione proveniente da Vietri e diretta a Meta sarà deviato con percorso altenativo fino al km 28,000 della SS163 (bivio Lone) sulla SP2 ‘Agerolina’, per proseguire fino alla Statale SS145 “Sorrentina” in direzione di Meta; la circolazione proveniente da Meta e diretta a Vietri proseguirà lungo la SS145, imboccando l'Autostrada A3 in direzione Salerno con uscita a Vietri sul Mare.