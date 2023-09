Al via il nuovo anno scolastico: a Castel San Giorgio subito attivo il trasporto Da lunedì 18 settembre entrerà in funzione anche il servizio mensa

"Un nuovo anno scolastico è appena iniziato. Stamane, per i nostri ragazzi, è tornata a suonare la campanella, suono che li accompagnerà in questa nuova e bella avventura, - ha dichiarato il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara - a nome mio, del vice sindaco con delega alla manutenzione Giustina Galluzzo, dell'assessore alla Pubblica Istruzione Antonia Alfano,dell'assessore ai Lavori Pubblici Domenico Sellitto, della delegata all'edilizia scolastica Gilda Tranzillo e di tutta l'amministrazione comunale, un caro saluto ed un in bocca al lupo a tutti gli studenti della nostra città, dai più piccoli ai più grandi, affinchè possano affrontare questo nuovo percorso con entusiasmo, determinazione e tanta forza di volontà, costruendo, giorno dopo giorno, il proprio futuro".

"Un saluto ed un ringraziamento alle dirigenti, che con professionalità e competenza guidano le rispettive istituzioni scolastiche, al corpo docente cui è demandato il delicato e fondamentale compito della formazione e al personale non docente. È sotto gli occhi di tutti l'instancabile lavoro che l'amministrazione sta effettuando per mettere tutti nella condizione di operare e di formarsi in ambienti più idonei e sicuri. L’attenzione per le scuole non si fermerà qui, il miglioramento dell'edilizia scolastica continuerà ad essere un punto fermo anche nelle future scelte di questa amministrazione. -ha continuato Paola Lanzara - Un augurio, infine, anche a tutte le famiglie che si apprestano ad iniziare quest'anno scolastico insieme ai propri figli, con l'auspicio che insieme agli insegnanti facciano sì, ogni giorno, che la scuola sia il luogo dove imparare a rispettare e a rispettarsi e dove si costruiscono i valori della solidarietà, della condivisione, della libertà e della giustizia"-ha aggiunto il primo cittadino di Castel San Giorgio.

Attivati anche i servizi principali di competenza dell'Ente Comune per far sì che studenti e famiglie possano trascorrere un buon anno scolastico. Il servizio di trasporto è partito già stamane, lunedì 11 settembre, in concomitanza con l'avvio del nuovo anno scolastico, il servizio mensa, invece, partirà lunedì 18 settembre.

«Anche quest'anno siamo pronti a garantire questi due importanti servizi che consentiranno agli studenti, piccoli e grandi, di raggiungere i plessi scolastici e di consumare a scuola il pranzo. Sia per la mensa che per il trasporto le tariffe che saranno applicate sono in base al reddito degli utenti. Con l'assessore alla Pubblica Istruzione Antonia Alfano, anche quest'anno, abbiamo voluto garantire un servizio qualificato e a misura dei nostri ragazzi e delle loro famiglie-» ha concluso il primo cittadino di Castel San Giorgio.