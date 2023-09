Il sindaco di Fisciano eletto presidente del Sad Cava - Valle dell'Irno Il 26 settembre prossimo si terrà una nuova Assemblea per la costituzione dell’Ufficio di Piano.

Questo pomeriggio, al Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni, si è tenuta l’Assemblea dei Sindaci del Sad Cava de’ Tirreni – Valle dell’Irno (sub ambito distrettuale per la gestione integrale dei rifiuti) a cui hanno partecipato i Sindaci Gianfranco Valiante di Baronissi, Francesco Gismondi di Calvanico, Vincenzo Servalli di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Sessa di Fisciano, Antonio Somma di Mercato San Severino, Francesco Morra di Pellezzano e Giorgio Marchese di Siano.

L’Assemblea ha eletto Presidente il Sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa e vicepresidenti il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli ed il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma.

"Sono felice ed onorato di condividere con voi la mia designazione come primo Presidente del Sub Ambito Cava-Irno, l'Ente che gestirà il ciclo dei rifiuti nei Comuni della Valle dell'Irno e di Cava de' Tirreni. Si realizza, così, una nuova opportunità di lavorare insieme ad una gestione più efficiente e condivisa del ciclo dei rifiuti che porterà sicuramente grandi benefici, sia per quanto riguarda la qualità del servizio, sia per la riduzione delle tariffe per i nostri cittadini. Sono grato per la fiducia che mi è stata accordata e ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto.

Continuerò a lavorare per un futuro più sostenibile e prospero per il bene della Comunità", il commento del sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa.

“È stata una Assemblea proficua in un clima di grande serenità – afferma il Sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli – per dare il via al Sad che dovrà affrontare il grande tema della gestione dei rifiuti per un bacino di 131 mila abitanti con una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio per le nostre Comunità”.