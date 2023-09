Topo nel corridoio della scuola, il sindaco di Castelcivita chiude il plesso Disposti interventi di disinfestazione e derattizzazione: stop alle lezioni fino al 17 settembre

Avvistato un topo nel corridoio di uscita della scuola "Giovanni XXIII", nel comune di Castelcivita. Il sindaco Antonio Forziati chiude il plesso.

Il primo cittadino ha infatti emanato un'ordinanza di chiusura e sospensione di tutte le attività didattiche, dell'edificio scolastico in via San Francesco, a far data dal giorno 15 settembre e fino a tutto il 17 settembre 2023.

Il provvedimento, si legge nel documento, è stato adottato: "Considerato che il problema segnalato, se non attenzionato, può degenerare, pertanto assume carattere di urgenza, onde prevenire l'insorgere di eventuali infestazioni nei vari locali della scuola, ritenuto che dopo gli interventi di disinfestazione e derattizzazione, già disposti da questo Ente, i locali rimangano chiusi per almeno 24 ore e acclarata la necessità ed urgenza del provvedimento per la tutela della salute pubblica".