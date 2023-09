Messa in sicurezza zone Episcopio e San Vito-San'Eramo: presto i lavori Entro 10 giorni il progetto diventerà esecutivo: al via la manutenzione di briglie, vasche e canali

Si è svolto ieri un incontro a Napoli con la Regione Campania che ha individuato nel Comune di Sarno il soggetto attuatore dei lavori di manutenzione di briglie, vasche e canali, realizzati all'indomani dei tragici eventi del 5 Maggio 1998 nelle zone alluvionate di Episcopio e di San Vito-Sant'Eramo.

Nel corso della riunione, è stato annunciato che entro dieci giorni il progetto diventerà esecutivo e che è già partito l'appalto per la caratterizzazione dei terreni.

"Gli interventi di manutenzione - come richiesto con urgenza dal sindaco Canfora con una nota inviata alla Regione Campania - delle opere idrauliche di messa in sicurezza delle zone di Episcopio e di San Vito-San'Eramo, interesseranno la pulizia e il taglio delle erbacce e degli arbusti che ostruiscono le opere realizzate dal Commissariato per l'Emergenza Idrogeologica nel periodo post-frana. Sarà il Comune di Sarno, grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Campania, a provvedere materialmente alla manutenzione delle opere idrauliche lungo la fascia pedemontana - spiega il Sindaco Giuseppe Canfora -.Finalmente riusciremo con una manutenzione sistematica a ripristinare la capacità idraulica di briglie, vasche e canali.

Ringrazio il Presidente Vincenzo De Luca, l'On. Luca Cascone e il team tecnico capeggiato dal Dott. Manduca, Direttore del settore grandi opere, e l'Ingegnere Vacca, per la professionalità con la quale si è affrontata la problematica".