Castel San Giorgio: open day del centro minori Il sindaco Paola Lanzara: "I nostri bimbi, il nostro centro, il nostro orgoglio"

Sorrisi, giochi e bimbi felici all'Open Day del Centro minori a Castel San Giorgio. L'amministrazione comunale di Castel San Giorgio, il sindaco Paola Lanzara e l'assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano, nella corte di Villa Calvanese, hanno voluto condividere con responsabili, operatrici e bambini del Centro, un pomeriggio di festa e di animazione per aprire ufficialmente le attività della struttura.

«I nostri bimbi, il nostro centro,il nostro orgoglio. Grazie all'ambito S01-1, alla dirigente Nicla Iacovino, al nostro settore delle politiche sociali guidato dal Dott. Rocco Cataldo e a tutte le operatrici, possiamo offrire un servizio qualificato e attento alle esigenze dei nostri concittadini più piccoli. Il nostro obiettivo è quello di fare di Castel San Giorgio un comune a misura di bambino, capace di sostenere la genitorialità e credo che insieme, con passione e determinazione riusciremo a realizzare questo obiettivo» - hanno detto all'unisono il sindaco Paola Lanzara e l'assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano.

All'inaugurazione del servizio, entrato in funzione già dal primo agosto scorso, con orario mattutino per venire maggiormente incontro alle esigenze delle famiglie, erano presenti tanti bambini ed i loro genitori.

Le attività del centro, infatti, saranno di supporto tanto ai piccoli fruitori, quanto alle rispettive famiglie che potranno contare sul sostegno scolastico e tutta una serie di attività culturali, ricreative e sportive. Con l'inizio dell'anno scolastico il centro effettuerà orario 15.30-19.30, dal lunedì al venerdì. Con il supporto di personale qualificato e diretto dalla dott. ssa Alfonsina Ceglia, laureata in Sociologia e politiche del territorio, Il Centro assicurerà molteplici attività per garantire ai partecipanti e alle loro famiglie una serie di servizi volti a contribuire allo sviluppo psico-fisico del bambino e ragazzo, perchè il servizio si rivolge alla fascia di età 3-16 anni.

Saranno assicurate attività di consolidamento didattico, attività laboratoriali, musica e teatro, attività sportive, uscite sul territorio per scoprire le risorse naturali, artistiche e culturali non solo di Castel San Giorgio ma anche dei comuni limitrofi.

Previste anche attività per le famiglie: saranno creati appositi spazi di incontro e confronto con e tra i genitori, famiglie ed educatori per conoscere e comprendere meglio bambini e ragazzi, per rafforzare la relazione genitori-figli e per elaborare interventi socio educativi mirati.