Baronissi: rubato il pulmino dell'Asd Aquilotti Irno "Porta in giro i bambini della nostra associazione". L'appello per ritrovarlo

"Stanotte, a Baronissi, ci è stato rubato il pullmino, lo stesso che da qualche anno porta in giro i bambini della nostra associazione quando si va a giocare in trasferta. Ci si stenta a crederci, nonostante sia ben tenuto è comunque un modello datato e tra l'altro ben distinguibile viste le numerose serigrafie.

Siamo senza parole e parecchio amareggiati, non tanto per il valore economico che ci hanno sottratto ma per la comodità tolta a tante famiglie e soprattutto ai nostri bambini. Come ci ha scritto una mamma "Hanno rubato un simbolo!!".

E' la denuncia che arriva dalla squadra dall'associazione sportiva di Baronissi che, augurandosi possa essere stata solo una bravata di qualche sprovveduto e che il pullmino ritorni dov'era, chiede a tutti di condividere e di dare notizie se il mezzo sarà avvistato.