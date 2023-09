Al via il servizio mensa per gli studenti delle scuole di Sanza Con la partenza del servizio di refezione, l’attività scolastica riprende a pieno regime

Da giovedì 5 ottobre per gli studenti di Sanza al via il servizio mensa e refezione scolastica. Avviare prima possibile la refezione scolastica è stato l’impegno dell’amministrazione comunale al fine di garantire un servizio utile e necessario per la comunità e le famiglie.

Con la partenza del servizio di refezione, l’attività scolastica riprende a pieno regime.

«Abbiamo attivato il servizio mensa in tempi brevi per offrire il migliore servizio possibile alle famiglie e ai nostri piccoli studenti– ha affermato l’assessore alle Politiche sociali Marianna Citera, con delega alla pubblica istruzione – naturalmente l’Amministrazione comunale insieme ai genitori effettuerà un controllo continuo sulla qualità del servizio. E’ l’occasione questa anche per augurare un ottimo anno scolastico agli alunni, ai docenti, al personale ATA ed alle famiglie, da parte di tutta l’amministrazione comunale” ha concluso l’assessore Citera.