Viaggio a Baronissi alla scoperta delle proprie "radici" per 2 sorelle americane Meryann e Bernardette sulle tracce della nonna Filomena Rocco: la visita in città

Alla scoperta delle proprie radici: arriva da Baronissi una storia bellissima da raccontare e ricordare. Questa mattina hanno fatto visita in città due sorelle americane, Meryann e Bernardette, quest'ultima accompagnata dal marito Barry.

Non è stata una "semplice" visita ma un viaggio per ricercare le origini della propria famiglia e riavvicinarsi alle radici della propria storia familiare e culturale.

Le due sorelle - accompagnate da un tour operator abruzzese specializzato proprio nel cosiddetto "turismo delle radici" - si sono messe sulle tracce della nonna Filomena Rocco, concittadina emigrata in America a inizio novecento.

Le due donne hanno spulciato i libri - ancora scritti a mano - di nascita presso gli uffici dell' anagrafe, poi hanno visitato il cimitero e scoperto la zona dove verosimilmente - al numero 20 - viveva la famiglia a Saragnano.

"Tanta commozione per le due sorelle che hanno ricostruito il proprio albero genealogico e soprattutto scoperto i luoghi in cui i loro antenati hanno vissuto, accompagnati anche dai volontari della Pro Loco. Un'accoglienza festosa e incuriosita anche da parte dei nostri amministratori ben felici di aver contribuito a riconnettere il legame di questa bella famiglia con la loro terra d’origine. La visita è poi proseguita in tutti i luoghi storici e sacri della Città", il commento dal Comune.