Sversamenti canale Casatori a San Valentino: nuovo sopralluogo del sindaco Quasi ultimati i lavori del nuovo impianto di pompaggio. L'appello alla Gori: Servono controlli

Sversamenti e disagi in zona Casatori legati al fiume. Questa mattina presso il Canale Casatori o Canale del Mulino a San Valentino Torio è è stato effettuato un nuovo sopralluogo congiunto a cui hanno partecipato il Sindaco Michele Strianese, il Vicesindaco Rosanna Ruggiero, l' Assessore all' Ambiente Pasqualina Garofalo, il Comandante ed il Vice Comandante della Polizia Locale Giovanni De Caro e Carlo Velardo, la Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica ed i tecnici della Gori che si occupano del completamento del progetto di risanamento ambientale e di collettamento della rete fognafia di San Valentino Torio, nonche' quelli addetti al controllo delle acque di scarico in ambiente.

"E' stato confermato che i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di pompaggio sono ormai ultimati. Bisogna farlo solo alimentare elettricamente da parte di Enel e ci vorranno circa 30 giorni. - ha annunciato il primo cittadino - Cosi andrà in funzione e finalmente dopo 40 anni circa la rete fognaria di Via Provinciale Sarno/Nocera non scarichera' piu' nel Canale Casatori ma andra' a sversare nei nuovi collettori fognari che portaranno i reflui a depurazione.

Davvero siamo quindi a buon punto".

Nel frattempo è stato richiesto alla GORI di effettuare continuamente controlli delle acque sversate dalla fognatura di Via Provinciale Sarno/Nocera e di verificare le singole attivita' che potenzialmente potrebbero essere responsabili di sversamenti non a norma.

"Alla GORi abbiamo chiesto di rimuovere anche i fanghi presenti nel Canale. Sempre stamattina abbiamo fatto visita alle famiglie colpite da questa problematica, spiegando loro tutti i termini della questione", ha aggiunto il sindaco Michele Strianese.

Poi l'annucnio: mercoledi 11 ottobre, alle ore 10.30, è in programma l'inizio dei lavori della rete fognaria lungo il Canale Fosso Imperatore.