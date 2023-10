Trova un borsello pieno di contanti e lo restituisce al legittimo proprietario Al giovane di Sarno i complimenti dell'amministrazione comunale per il bel gesto di onestà

Trova un borsello pieno di contanti e lo restituisce al legittimo proprietario. Protagonista del bel gesto di onestà il cittadino di Sarno Stefano Esposito.

Nella giornata di ieri, giovedì 5 ottobre 2023, l'uomo ha trovato un borsello contenente 10 mila euro in contanti ed è risalito al proprietario al quale ha consegnato la somma di denaro.

"Stavo camminando per il Corso Amendola quando ho trovato il borsello. Al suo interno c'erano 10 mila euro in contanti, oltre ovviamente a tutti i documenti e alle carte di credito. Mi sono subito attivato cercando il legittimo proprietario, in modo da poterglielo consegnare al più presto. L'ho contattato e quando mi ha visto si è commosso e mi ha ringraziato. Sono orgoglioso di avergli restituito il borsello con i soldi così come l'ho trovato". A Stefano i complimenti dell'Amministrazione Comunale di Sarno per il bel gesto di onestà.