Celebrazioni di San Biagio a Carosino: San Marzano sul Sarno presente alla festa La sindaca Zuottolo: Momento straordinario per rinsaldare i legami tra le nostre città

Nella cornice della festa in onore di San Biagio nella città di Carosino, una delegazione del Comune di San Marzano sul Sarno, rappresentato dall'assessore Lucia Vastola, ha partecipato a un evento di condivisione e fratellanza che ha rafforzato i legami tra le comunità gemellate.

La celebrazione ha visto la presenza delle città gemellate di Carosino, Maratea e Castel San Giorgio, e ha offerto un'occasione unica per testimoniare l'affetto e il profondo legame che lega queste comunità, unite dalla venerazione del Santo Patrono, San Biagio.

La sindaca di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo, ha espresso la sua gratitudine e il suo entusiasmo per la partecipazione all'evento in terra pugliese, sottolineando l'importanza di coltivare l'amicizia e la cooperazione tra le città gemellate. Ha dichiarato: "Questa festa è un momento straordinario per rinsaldare i legami tra le nostre città gemellate e celebrare la cultura e le tradizioni che condividiamo. San Biagio è un ponte che ci unisce, e continueremo a lavorare insieme per rafforzare la collaborazione tra di noi", ha detto.

L'assessore Lucia Vastola, rappresentante del Comune di San Marzano sul Sarno, ha sottolineato l'importanza di eventi come questo nell'approfondire le relazioni intercomunali. "Siamo onorati di essere stati presenti a Carosino, insieme alle nostre città gemellate, per celebrare la nostra amicizia e la condivisione di valori e tradizioni. Questi momenti ci ricordano quanto sia prezioso il legame tra le nostre comunità e quanto possiamo ottenere lavorando insieme".

La festa in onore di San Biagio è stata un'occasione unica per rinsaldare i legami tra le città gemellate e per ribadire l'impegno a collaborare per il benessere delle rispettive comunità. Il Comune di San Marzano sul Sarno si unisce alle altre città gemellate nel festeggiare questa occasione speciale e guarda con entusiasmo al futuro di cooperazione e amicizia tra di loro.