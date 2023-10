Nocera Superiore: nuova auto per il nucleo comunale di Protezione Civile Sarà utilizzata dai volontari per le attività di prevenzione e soccorso

Un’auto tutta nuova per il nucleo comunale di Protezione Civile di Nocera Superiore.

Le chiavi del mezzo, allestito con la serigrafia identificativa, sono state consegnate in municipio al coordinatore del gruppo, Antonio Ardolino.

L’auto è una Fiat Panda 4x4 è attrezzata per raggiungere anche luoghi impervi e sarà utilizzata dai volontari del nucleo comunale per le attività di prevenzione e soccorso.

«L’obiettivo è quello di dotare il gruppo comunale di un parco mezzi sempre più ampio e diversificato per mettere i volontari nelle condizioni di poter svolgere le attività in maniera consona – sottolinea il Sindaco Giovanni Maria Cuofano – nel frattempo registriamo anche una crescita del numero degli iscritti che hanno scelto di dedicare parte del loro tempo all’impegno civile per la comunità e dare il proprio contributo dopo il periodo di formazione teorico-pratica a cura del responsabile del nucleo. È un bel segnale di cittadinanza attiva».