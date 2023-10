Supporto alle aziende agricole: inaugurata la sede Coldiretti di Castellabate "Un'apertura che vuole potenziare una zona storica e importante per il settore primario salernitano"

E' stata inaugurata la sede Coldiretti di Castellabate - Laureana Cilento – Perdifumo presieduta da Gennaro Ianni che è anche presidente della Cooperativa olearia San Nazario di Perdifumo con i suoi 150 soci olivicoltori.

Nell’ufficio la cittadinanza e gli imprenditori agricoli del territorio possono usufruire del CAF per l’assistenza fiscale e del CAA per quella tecnica, dei servizi del Patronato EPACA, che si occupa delle pratiche in campo sociale e previdenziale. Nella sede trovano spazio anche le attività di Campagna Amica.

“Una rete di servizi a supporto delle aziende agricole – spiega il direttore Enzo Tropiano intervenuto all'inaugurazione con il presidente regionale e provinciale Ettore Bellelli - con la moderna e funzionale struttura si intende rafforzare la presenza sul territorio cilentano a servizio dei soci ma anche di tutti i cittadini, una scelta “strategica” che intende favorire anche gli incontri con la base associativa, raccogliendo le richieste ed i suggerimenti del territorio e garantendo allo stesso tempo un costante impegno nei rapporti con le Amministrazioni locali. E' un'apertura che va nella direzione di potenziare una zona storica e importante per il settore primario salernitano e che merita di essere centrale nel progetto Coldiretti”.

“Un punto di riferimento importante per gli agricoltori del Cilento – dichiara il presidente locale Gennaro Ianni - una scelta che favorirà senz’altro quella sinergia necessaria a sostenere un settore strategico: l’agricoltura resta il perno fondamentale del sistema produttivo di questo territorio”.

La sede si trova in Località San Pietro a Perdifumo e sarà aperta il martedì e venerdì dalle 15 alle 19.