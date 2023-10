Manutenzione a San Valentino Torio, proseguono i lavori alla frazione Casatori Strianese: Andiamo avanti per migliorare la qualità urbana nel nostro paese ed i vari servizi

Continuano i lavori di manutenzione di Via Margherita Strianese alla frazione Casatori, nel comune di San Valentino Torio. Dopo anni si realizza il nuovo manto stradale per la messa in sicurezza generale. Un intervento fortemente atteso dai cittadini della zona.

Dopo aver fresato il vecchio manto stradale ammalorato ed effettuato il diserbo ai bordi strada per eliminare le erbe infestanti, dopo avere posato in opera il sottofondo stradale (binder), si è proceduto alla stesura del tappetino stradale.

"Domani si proseguira' a buon ritmo e nel giro di qualche giorno il lavoro sara' finito. - ha fatto sapere il primo cittadino Michele Strianese - Installeremo anche alcuni punti luce per renderla piu' sicura anche nelle ore notturne.

Una strada che ora e' a senso unico e che e' importante per raggiungere l' edificio scolastico della frazione Casatori, ma anche per la viabilita' complessiva della frazione. Andiamo avanti per migliorare la qualita' urbana nel nostro paese ed i vari servizi ai cittadini".