Postiglione in mostra alla Fiera TTG Travel Experience di Rimini Il sindaco: “La nostra città sempre più meta del turismo di montagna”

“Postiglione si afferma sempre più meta del turismo di montagna”. Così il sindaco del Comune di Postiglione, Carmine Cennamo, in occasione della partecipazione del Comune salernitano allo stand “Campania Divina” della Regione Campania presso la fiera italiana TTG Travel Experience per la promozione mondiale del turismo in corso in queste ore a Rimini.

Mostra del turismo e del viaggio internazionale quella di Rimini che si classifica come la vetrina sul mondo del turismo, di cui il Comune di Postiglione, grazie alla sinergia tra l'amministrazione comunale e l'assessorato al turismo della Regione Campania, ne è parte integrante con la presenza nello stand della Regione Campania dove ad accogliere operatori turistici, investitori, aziende, turisti, rappresentati delle Istituzioni da tutto il mondo e curiosi, ci sono il presidente del consiglio comunale, Luigi Di Matteo, e il vicesindaco, Pasquale Caputo, che hanno ricevuto la visita, in fiera, dell'assessore regionale della Campania con delega al turismo, Felice Casucci.

Comune, che in fiera ha esposto oltre al materiale informativo e divulgativo sulla cittadina salernitana, anche i prodotti tipici postiglionesi con annessa area di degustazione.

"Un momento storico- dice il sindaco Carmine Cennamo- che si inserisce in un ampio progetto di rilancio economico e turistico della città di Postiglione che vede da circa un anno Postiglione protagonista delle più importanti fiere internazionali del settore turistico e che si collega ai numerosi progetti e iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale grazie alla sinergia con la Regione Campania".