Castellabate, inaugurazione area fitness nel sentiero naturalistico La Grotta "Praticare sport sarà più divertente e coinvolgente"

Praticare sport sarà più divertente e coinvolgente. Dal prossimo lunedì sarà possibile fare sport all’aperto in un contesto incantevole, vista mare a San Marco.

Lunedì 16 ottobre alle ore 18:00 verrà, infatti, inaugurata l’area fitness nel sentiero naturalistico la Grotta. Tante e diverse le attrezzature presenti, alcune anche per disabili, a fruizione libera per dedicare del tempo a se stessi, fare sport in compagnia e godersi il silenzio e la bellezza circostante. In generale, la pratica sportiva a contatto con la natura regala anche momenti di relax, se poi questa viene eseguita in un contesto così piacevole, tra terra e mare, allora diviene esperienza unica.

“Abbiamo sempre sottolineato l’importanza e il valore dello sport nella società odierna. Un’area fitness immersa nella natura in un sentiero naturalistico incantevole come quello a San Marco permetterà, non solo di praticare sport, ma di godere della bellezza circostante. Vi aspettiamo in numerosi lunedì per poter inaugurare quest’area dedicata agli amanti dello sport e non solo” dichiara il Sindaco Marco Rizzo.

“Da consigliere delegato e amante dello sport non posso che essere orgoglioso e soddisfatto di questa area fitness in un sentiero naturalistico così incantevole. Sono certo che sarà punto di ritrovo per tanti amanti dello sport perché praticare sport a contatto con la natura rende tutto decisamente meno faticoso” afferma il Consigliere Gianmarco Rodio.