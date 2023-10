Bracigliano, appello del gruppo Radici: "Più iniziative a tutela dell'ambiente" "Manifestazioni come Puliamo il Mondo meritano il pieno supporto e tutte le attenzioni"

Il gruppo “Radici” di Bracigliano composto dai consiglieri Franco Angrisani (capogruppo), Antonio Rescigno, Domenico Moccia e Anna Campanella, manifesta la propria vicinanza a sostegno di tutte le iniziative inerenti la campagna di sensibilizzazione per la tutela ambientale organizzata dai circoli di Legambiente in tutti i Comuni italiani.

Anche in provincia di Salerno, nel corso di questa settimana, diversi Comuni (tra cui quelli limitrofi di Mercato San Severino e Baronissi) hanno organizzato iniziative nelle scuole elementari dei propri territori di competenza, come quella di “Puliamo il Mondo” per stimolare ed incentivare i ragazzi ad avere maggiore attenzione per la pulizia dell’ambiente.

Gli alunni di alcune classi, armati di scope e palette, hanno raccolto i rifiuti depositati lungo le strade e sulle piazze per lanciare un segnale di partecipazione attiva che possa contribuire a rendere il mondo un posto migliore per tutti.

“Iniziative come “Puliamo il Mondo” - hanno detto gli esponenti di “Radici” - meritano il pieno supporto e tutte le attenzioni da parte nostra e da parte di tutte le istituzioni in generale. Soprattutto in un’epoca come quella attuale, dove si sente parlare tanto di transizione ecologica, di lotta all’inquinamento e di tutela ambientale, riteniamo sia di fondamentale importanza trasmettere alle nuove generazioni i valori di buon senso e tutte le forme di educazione ambientale per rendere i giovani partecipi di una inversione di rotta da tradursi come miglioramento delle condizioni di salute del nostro territorio in particolare e di tutto il pianeta in generale. Quindi, ben vengano tali iniziative, nella speranza che anche il nostro Comune possa essere presto coinvolto con la partecipazione dei nostri ragazzi”.

Proprio la scorsa estate, l’area adibita a pic-nic del Monte Ariella è stata invasa dai rifiuti dopo la giornata di Ferragosto. Secondo gli esponenti del gruppo “Radici”, bisogna cercare di diffondere sempre più messaggi di unità di intenti per restituire alle comunità luoghi più puliti, accoglienti e inclusivi.