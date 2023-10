Castellabate, sindaco Presidente del Gruppo di Azione Locale Pesca Magna Graecia "Sono onorato di aver ricevuto questa prestigiosa nomina"

Ieri sera il sindaco di Castellabate Marco Rizzo è stato nominato all’unanimità Presidente del Gruppo di Azione Locale Pesca Magna Graecia. A Pioppi il Palazzo Vinciprova è stato location dell’incontro che ha portato alla costituzione di questo gruppo di cui fanno parte, oltre a Castellabate, i Comuni della fascia costiera da Agropoli a Sapri e vari soggetti privati.

L’obiettivo di questo gruppo è quello di promuovere e sostenere strategie di sviluppo locale attraverso la costituzione, il coinvolgimento e la partecipazione attiva del partenariato locale pubblico e privato con una progettazione territoriale integrata. Attività mirate alla filiera della pesca e non solo per poter promuovere e incrementare lo sviluppo dell’intera fascia costiera da Agropoli a Sapri e promuovere in modo congiunto l’intera economia locale.

“Sono onorato di aver ricevuto questa prestigiosa nomina e di poter rappresentare il GAL Pesca Magna Graecia. Ringrazio tutti i Sindaci e tutti i partner privati per la fiducia accordatami. Insieme, con grande sinergia e collaborazione lavoreremo per la realizzazione di strategie e politiche locali con più attività a favore delle aree costiere ed interne al fine di promuovere ed incrementare in modo congiunto l’economia dei nostri territori” afferma il Sindaco Marco Rizzo.