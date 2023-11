Educazione stradale, a Nocera Superiore il progetto "Bimbi in strada" Protagonisti dell'iniziativa i piccoli alunni dei tre plessi del Primo Circolo Didattico

L’educazione stradale nei programmi didattici del Primo Circolo Didattico di Nocera Superiore. La direzione didattica ha avviato il progetto “Bimbi in strada” in collaborazione con la Polizia Municipale. L’iniziativa coinvolge gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, che nelle scorse settimane hanno avviato il programma con incontri di carattere teorico con gli agenti della Polizia Locale.

I piccoli alunni dei tre plessi del Primo Circolo Didattico – “Settembrini”, “Addatis” e “Masih” – hanno appreso in classe le nozioni di base sull’educazione stradale. E dalla settimana prossima scatterà la fase pratica del progetto, con uscite sul territorio per sperimentare sul campo le nozioni apprese in aula.

Affiancando gli agenti della Polizia Locale, i piccoli alunni si occuperanno di controllare gli automobilisti, comminando anche multe ai trasgressori del codice della strada.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 6 novembre prossimo, dalle ore 10.30 alle 11.30, con gli alunni del plesso “Settembrini” (San Clemente) che saranno operativi su corso Giacomo Matteotti a Nocera Superiore, nei pressi di Palazzo di Città.

Martedì toccherà agli alunni del plesso “Addatis” (Portaromana) nella zona dell’area mercatale di via Luigi Petrosino, mentre mercoledì sarà la volta degli alunni del plesso “Masih” (Pareti-Pucciano) che opereranno all’altezza di piazzetta Pecorari.

Un’altra lodevole iniziativa del Primo Circolo Didattico di Nocera Superiore, che ancora una volta punta a integrare i programmi didattici con progetti pratici volti alla crescita dei cittadini di domani.