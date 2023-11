È già aria di Natale a Cetara: inaugurate le luminarie Al via il calendario di eventi natalizi: 24 appuntamenti dedicati in particolare ai bambini

In un attimo è già Natale a Cetara. Nonostante il tempo avverso, nella serata di ieri sono state inaugurate le luminarie che coloreranno il comune della Costiera per il periodo delle festività. L'accensione delle luci ha dato così il via al calendario di eventi natalizi.

"Tanti appuntamenti da non perdere ci accompagneranno durante tutte le feste. - ha scritto il sindaco Fortunato della Monica - Con l’accensione delle luci di ieri sera, siamo entrati nel periodo che ci porterà, fra 50 giorni, a festeggiare il Santo Natale. Sono stati organizzati 24 eventi in particolare modo dedicati ai nostri magici bambini".

Diversi i bambini che ieri sera hanno assistito all'evento animato da luci e fuochi d'artificio.