Scafati: inaugurato il Centro per la Famiglia Assessore Formisano: rafforziamo le politiche sociali e creiamo nel contempo un indotto lavorativo

Questa mattina, presso gli uffici dei Servizi Sociali, nella sede comunale di via A. Diaz (ex Manifattura dei Tabacchi) a Scafati, è stato inaugurato il Centro per la Famiglia. Porta di accesso al sostegno alla genitorialità, il Centro costituirà un valido supporto alle politiche sociali del territorio scafatese per interventi a favore delle famiglie e dei minori, finalizzati alla gestione delle principali difficoltà legate alle responsabilità genitoriali, compresa l'evasione scolastica. Lo sportello si avvarrà della competenza di un team di esperti, composto da psicologi, educatori, mediatori familiari, avvocati. Alla cerimonia di questa mattina hanno partecipato il Sindaco Angelo Pasqualino Aliberti, il Vice Sindaco con delega alle Politiche Sociali, Teresa Formisano ed il Consigliere comunale Assunta Barone, nella qualità di Presidente della Commissione Affari Sociali.

“Il Centro per la famiglia - ha dichiarato il Vice Sindaco con delega alle Politiche Sociali, Teresa Formisano - nasce nell'ambito di un progetto più ampio che mira al rafforzamento delle politiche sociali, che per noi sono tra le priorità. In particolare, questo sportello avrà la funzione di supportare le famiglie che si trovano ad affrontare difficoltà legate alle responsabilità genitoriali, separazioni, lutti o divorzi, disagio dei minori, fino a casi presunti di abuso e maltrattamento. È solo il primo di tanti progetti che presto saranno attivi sul nostro territorio. Il prossimo che inaugureremo a breve sarà lo sportello antiviolenza. Importanti servizi per consolidare il sistema integrato dei servizi sociali, al servizio degli utenti, per creare un indotto lavorativo e professionale e fornire supporto agli utenti e alle famiglie multiproblematiche”.