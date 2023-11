A Pagani il ventennale del gemellaggio con il Comune di Vaglia Ecco le iniziative di sabato 11 novembre

Il prossimo 9 novembre 2023 ricorre il ventennale del gemellaggio tra il Comune di Pagani e il Comune di Vaglia e la Fraternità dei Servi di Maria SS.ma Vergine Addolorata di Pagani ed il Santuario di Monte Senario. Un evento importante, che l’amministrazione del Sindaco De Prisco, attraverso l’assessorato al turismo religioso, guidato da Valentina Oliva, e il presidente della Fraternità dei Servi di Maria di Pagani, Carmelina Izzo, hanno voluto celebrare in una giornata di iniziative civili e religiose, che si terrà il prossimo 11 Novembre a Pagani.

Sabato prossimo infatti giungerà nella città di sant’Alfonso una delegazione del Comune di Vaglia, composta dall’amministrazione del sindaco Leonardo Borchi, e Frate Attilio Maria Carrella della Basilica della S. Annunziata di Firenze, delegato del Santuario di Monte Senario, oltre che diverse delegazioni di Fraternità dei Servi di Maria da tutta la Campania.

Il legame tra Pagani e Vaglia fonda le sue radici proprio nelle due realtà spirituali, legate ai Sette Santi, che sono presenti in entrambi i paesi. Il gemellaggio civile fu formalizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 27 novembre 2003. Il gemellaggio religioso, si svolse, invece, prima nel santuario di Monte Senario e poi a Pagani, nella Chiesa Madre SS. Corpo di Cristo con il dono delle Reliquie ricevute dal Monte Senario, a ricordo del gemellaggio e collocate nella cappella dedicata ai Sette Santi Fondatori nella Chiesetta dell’Addolorata. Reliquie che saranno esposte in maniera straordinaria nella Chiesa Madre nel giorno della celebrazione.

La dichiarazione dell’assessore al turismo, Valentina Oliva:

«Il legame religioso e culturale tra il Comune di Vaglia e il Comune di Pagani non si è mai interrotto e sono molto felice di aver accolto, su mandato del sindaco De Prisco, la proposta del presidente della Fraternità dei Servi di Maria di Pagani, Carmelina Izzo, di dare nuovo slancio al gemellaggio, nel ventennale dell’ufficializzazione. Sono sicura che questo sarà un nuovo inizio per un legame ancora più stretto tra i due comuni, che porterà tanti progetti eccezionali di scambio e turismo. Dopo Ardea, anche Vaglia si aggiunge ai gemellaggi da rafforzare sempre di più in nome dell’immenso patrimonio artistico, culturale e religioso che accomuna Pagani con molti comuni d’Italia».

Di seguito il programma della giornata del Ventennale:

- Ore 10. Accoglienza e Saluto Istituzionale alla delegazione amministrativa del Comune di Vaglia, presso Palazzo S. Carlo

-Ore 11. Visita presso Santuario Madonna delle Galline, a cura del priore Giuseppe Tortora, Chiesa Corpo di Cristo e Basilica di Sant’Alfonso a cura del Forum dei Giovani di Pagani

- Ore 18.30. Celebrazione eucaristica presieduta da Frate Attilio Maria Carrella della Basilica della S. Annunziata di Firenze presso Chiesa Madre SS. Corpo di Cristo

- Ore 19.30 Saluto tra i rappresentanti delle comunità religiose e civili e visione del docufulm “La brace sotto la cenere”.

-Momento di convivialità e Saluti