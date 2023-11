Giffoni Sei Casali si conferma comune riciclone: raggiunta la soglia dell'81% Il sindaco Munno: "Si conferma il trend positivo delle buone pratiche messe in campo per l'ambiente"

La Regione Campania, attraverso il decreto numero 23 dello scorso mese di ottobre, ha certificato l’ottima percentuale di raccolta differenziata ed il tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani raggiunto dal Comune di Giffoni Sei Casali. Secondo i dati divulgati da Palazzo Santa Lucia, negli ultimi dodici mesi la percentuale dei rifiuti differenziati ha superato l’80 %. Per l’esattezza, si legge nel documento regionale, 81,29 punti percentuali con un tasso di riciclo dei rifiuti urbani che sfiora il 60%.

Soddisfatto il sindaco Francesco Munno che commenta così i dati: “Si conferma il trend positivo delle buone pratiche messe in campo da questa Amministrazione in materia di ambiente. Desidero condividere questo ottimo risultato con tutti i cittadini, con i funzionari comunali, con la ditta Nappi Sud SrL e con gli operatori ecologici che quotidianamente lavorano per migliorare questi successi. Sono sicuro che si possa fare di più e meglio nel prossimo futuro”.

Sulla stessa linea d’onda i consiglieri delegati, Giuseppe Alfano e Rosaria Schettini, che sottolineano: “Stiamo raccogliendo i frutti della nuova riprogrammazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani porta a porta avvenuta più di un anno fa, subito dopo il nostro insediamento”.