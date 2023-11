Rifiuti, parte l'attività del Sub Ambito Distrettuale "Picentini e Battipaglia" L'incontro a Pontecagnano. Lanzara: Cambieremo la prospettiva con cui abbiamo sempre visto i rifiuti

"Oggi è un giorno speciale; un giorno che segna la partenza ufficiale del Sub Ambito Distrettuale "Picentini e Battipaglia", a dirlo è il sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara in qualità di Presidente del Sub Ambito per la gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti urbani.

Nella giornata di ieri si è tenuto il primo incontro presso il comune guidato dal primo cittadino Lanzara con i sindaci dei territori coinvolti. Lanzara ha voluto ringraziare i colleghi "per aver espresso la propria fiducia in mio favore, consentendomi di ricoprire il ruolo di Presidente in questa importante missione".

L'incontro

"Abbiamo rappresentato e discusso sulle varie forme di gestione del servizio, ovvero pubblica, privata o mista. Abbiamo ragionato a lungo, per poi restare d'intesa ad effettuare uno studio specifico sulle varie opzioni, sempre nell'ordine del vantaggio per i cittadini. Abbiamo confermato l'istituzione di un Ufficio Unico in capo al Settore dei Lavori Pubblici, per individuare ed agevolare il lavoro dei tecnici"; alcune delle tematiche affrontate.

"Oltre questo, resta ferma la mia volontà di agire con dedizione e impegno per i nostri amati Comuni di Acerno, Battipaglia, Bellizzi, Castiglione Dei Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano Sul Tusciano, San Cipriano Picentino e San Mango Piemonte. Le linee guida del S.A.D. saranno estremamente semplici quanto efficaci e sono finalizzate a porre al centro delle nostre azioni le 4R: Riduzione, Riutilizzo, Riciclo e Recupero. Cambieremo la prospettiva con cui abbiamo visto i rifiuti fino ad oggi, non come un semplice problema, ma come un'opportunità di crescita, di innovazione e sostenibilità", l'annuncio.

"Il nostro obiettivo è trasformare radicalmente il modo in cui raccogliamo e trattiamo i rifiuti, utilizzando le tecnologie più avanzate disponibili per salvaguardare non solo l'ambiente in cui viviamo, ma ponendo l'accento al benessere delle generazioni future. Siamo chiamati a lavorare gomito a gomito come una comunità unita ed operosa, affrontando sfide epocali con spirito di partecipazione. - conclude Lanzara - La nostra ambizione sarà quella di emergere come esempio di eccellenza virtuosa nella valorizzazione dei rifiuti, promuovendo allo stesso tempo, una consapevolezza e una sensibilità spiccatamente ambientale tra i nostri piccoli e grandi concittadini. Avanti, verso un futuro più green per tutti noi".