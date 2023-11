Una palestra all’aperto nella Villa comunale di Sanza Realizzata l'area fitness, aperta a tutti, inclusiva e priva di barriere architettoniche

Si è arricchita di un nuovo tassello la Villa comunale di piazza San Francesco a Sanza.

Terminati i lavori di realizzazione dell’area fitness, aperta a tutti, inclusiva, priva di barriere architettoniche, con attrezzature sportive. Grazie al finanziamento del progetto realizzato dagli uffici del Comune, con risorse del PNRR del Dipartimento per lo Sport, da qualche giorno è stata restituita alla comunità la nuova area fitness.

Il commento dell'amministrazione

“Un progetto che pensa a tutti per una visione del territorio comunale sempre più proiettato al futuro; far crescere Sanza e fornire alla comunità spazi sempre più a misura delle esigenze del cittadino, con uno sguardo rivolto al progetto “Sanza borgo dell’accoglienza” per fare in modo che, chi decide di soggiornare nel nostro borgo, ai piedi del Cervati, per lavoro o per relax, possa trovare servizi e spazi adeguati alle proprie esigenze, anche sportive”, ha commentato il Consigliere delegato Angelo Marotta.

I dettagli

La realizzazione del parco sportivo attrezzato, arricchisce l’area dove era già stato realizzato un campo da tennis e l’area giochi per bambini. Ora nell’area verde è stato realizzato un percorso obbligato per gli appassionati di jogging e footing, con l’installazione di attrezzature sportive “kids line” e per adulti, over 65, nonché per persone con disabilità.