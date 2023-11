Rifiuti a Scafati, il sindaco: Più dipendenti Acse per una città più pulita L'incontro tra il primo cittadino, i sindacati e l'amministratore unico Marra

Si è svolta nella giornata di ieri la riunione con con i sindacati dei dipendenti ACSE e l'amministratore unico Marra ed il sindaco del comune di Scafati, Pasquale Aliberti.

Nel corso dell'incontro sono state affrontate diverse tematiche, ed è stata dettata la linea, condivisa anche dai sindacati, per migliorare ulteriormente il servizio del ciclo integrato dei rifiuti nell'immediato e nella prospettiva.

"In particolare - ha spiegato il primo cittadino - abbiamo definito di incrementare, rispetto al numero attuale dei dipendenti, da subito il personale con 10 assunzioni a tempo determinato, attingendo dalla graduatoria già esistente, di aprire un dialogo con i comuni di Angri, Sant'Egidio del Monte Albino, Corbara e Pagani che appartengono al nostro stesso Sub Ambito e valutare la possibilità di autodeterminarci nella gestione dei rifiuti, organizzandoci in un consorzio per non perdere l'autonomia nella definizione del PEF e della tariffa, sottraendoci alla scure dell' EdA Salerno".

E' stato poi deciso di avviare le procedure per l'assunzione di almeno 20 dipendenti con un bando di concorso a tempo indeterminato, anche per sopperire ai pensionamenti che ci sono stati e che sono in corso.

"Questo per dare stabilità alla raccolta dei rifiuti con un personale che oggi, invece, è costretto a cambiare di sei mesi in sei mesi", ha spiegato la fascia tricolore.