Inaugurato il Centro antiviolenza a Scafati: "Punto di riferimento importante" L'Assessore Formisano: Aggiungiamo un altro tassello alle nostre Politiche Sociali”

Questa mattina è stato inaugurato, presso gli la sede comunale di via A. Diaz (ex Manifattura dei Tabacchi), il Centro antiviolenza. L'attivazione dello sportello segue l'apertura del Centro per la Famiglia, avvenuta qualche giorno fa. Alla cerimonia di questa mattina hanno partecipato il Sindaco Angelo Pasqualino Aliberti, il Vice Sindaco con delega alle Politiche Sociali, Teresa Formisano, e il Presidente della Commissione Affari Sociali, Consigliere Assunta Barone.

“Con lo sportello antiviolenza - ha dichiarato il Vice Sindaco con delega alle Politiche Sociali, Teresa Formisano - aggiungiamo un altro tassello alle nostre politiche sociali, finalmente di nuovo attive sul territorio. Il Centro che abbiamo inaugurato, aperto negli uffici dell'ex Manifattura, rappresenterà un punto di riferimento per le vittime di violenza, un luogo dove potersi rifugiare e sentursi protette, un luogo dove poter chiedere aiuto avvalendosi della disponibilità di un personale qualificato e pronto ad accoglierle. Purtroppo i casi di violenza, domestica e non, sono all'ordine del giorno, abbiamo il dovere di dare a queste donne la forza per denunciare, andare avanti e ricostruire le proprie vite. Entro dicembre, inoltre, inaugureremo 'Le Dimore di Iside', struttura di accoglienza per le donne vittime di violenza che avrà sede nel bene confiscato alla camorra e acquisito al patrimonio comunale nel 2008”.