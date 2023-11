Addio a Flash, la cagnolina bagnina che ha salvato 20 vite nel mare del Cilento Il cordoglio del comune di Centola: "Grazie per il tuo instancabile impegno"

Ha tratto in salvo 20 vite solo nel mare di Palinuro. La popolazione di Centola esprime vicinanza alla Scuola italiana cani salvataggio ucsn per la perdita della cara Flash, la cagnetta-bagnina che nel corso della sua attività ha tratto in salvo decine di vite nel mare del Cilento, tra bambini, donne ed anziani.

Flash era una femmina di labrador dal mantello nero e lucido. Se n'è andata nei giorni scorsi a 17 anni. In 15 anni di "carriera" è stata più volte protagosta di eroici salvataggi insieme al suo umano Biagio D’Aniello. Poi nel 2021 era andata in pensione, magari anche contro la sua volontà.

"Grazie Flash per il tuo instancabile impegno", ha scritto via social l'amministrazione comunale di Centola, ricordando con affetto l'eroica cagnolina.