Cultura d'impresa e investimenti, patto Confindustria-Comune Sant'Arsenio Pica e Piccolo: collaborazione strategica nell'interesse del territorio

Nella sede di Confindustria Salerno, il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica e Lina Piccolo, vicepresidente delegato alle Aree di sviluppo industriale in uno ad Annamaria Curcio, coordinatrice del Raggruppamento aziende Vallo di Diano di Confindustria Salerno, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che si pone l’obiettivo di diffondere le opportunità di investimento presenti nel territorio comunale di Sant’Arsenio e di rafforzare la cultura d’impresa e il confronto, anche tecnico, tra gli imprenditori interessati e l’ente comunale.

Nello specifico l’accordo prevede di:

- realizzare attività di informazione alle imprese per consentire la più ampia diffusione delle nuove opportunità insediative

- favorire il dialogo tra gli imprenditori interessati e l’Amministrazione comunale affinché si possa garantire un facile accesso alle informazioni necessarie a consentire la valutazione dell’insediamento nell’area

- organizzare incontri di approfondimento su specifica richiesta delle imprese

“Abbiamo accolto con interesse la richiesta del Comune di Sant’Arsenio – ha sottolineato Lina Piccolo, vicepresidente delegato alle Aree di sviluppo industriale di Confindustria Salerno – perché riteniamo strategica la collaborazione con le amministrazioni comunali al fine di favorire lo sviluppo di nuove attività e di agevolare l’esercizio delle aziende già in essere. Solo dialogando con gli Enti e le Istituzioni possiamo dare una mano concreta a chi fa azienda e contribuire tutti insieme allo sviluppo del territorio.”

“Si tratta di una nuova è importante opportunità per Sant’Arsenio- ha dichiarato il Sindaco Donato Pica. Continua il lavoro della nostra amministrazione comunale volto ad incentivare nuove attività imprenditoriali sul territorio e a supportare quelle già esistenti, grazie ad accordi come quello con Confindustria Salerno. Il nostro obbiettivo, tramite sgravi fiscali e la sottoscrizione di protocolli di intesa con Associazioni di categoria, è quello incentivare in particolare tutte quelle attività imprenditoriali che sono o possono rappresentare una risorsa per la comunità di Sant’Arsenio e dell’intero comprensorio del Vallo di Diano, ma che abbiano sempre una particolare attenzione al contesto ambientale in cui nascono. Grazie, infine e non da ultimo, a Confindustria Salerno per la vicinanza ed il sostegno al nostro progetto di sviluppo territoriale.”