Ex zona contesa tra Pagani e Sant'Egidio, Vicinanza: Subito una legge ad hoc L'appello: Garantire la stabilità delle imprese e dei lavoratori in questa zona

La recente risoluzione della contesa territoriale tra Pagani e Sant'Egidio del Monte Albino ha portato a una nuova situazione di incertezza per le aziende del territorio e i lavoratori nella zona precedentemente contestata. Gigi Vicinanza, rappresentante di Cisal Metalmeccanici nazionale, si è fatto portavoce delle preoccupazioni della comunità imprenditoriale e ha lanciato un appello urgente per la tutela delle concessioni edilizie e dei posti di lavoro.

L'appello di Gigi Vicinanza: Subito una legge ad hoc per tutelare gli interessi di imprenditori e lavoratori della zona"

"La definizione dell'appartenenza territoriale è un passo importante, ma ora dobbiamo concentrarci sul garantire la stabilità delle imprese e dei lavoratori in questa zona. La transizione da una giurisdizione all'altra deve essere gestita con attenzione per evitare danni irreparabili", ha detto.

Vicinanza ha sottolineato la necessità di un intervento legislativo a livello regionale per preservare le concessioni edilizie delle aziende locali. "Chiediamo con forza alla Regione di intervenire con una legge specifica che garantisca la continuità delle concessioni edilizie già acquisite, prevenendo così il rischio di paralisi delle attività industriali e la perdita di posti di lavoro".

Il rappresentante sindacale ha evidenziato che molte imprese locali hanno basato i loro piani di sviluppo sulle concessioni precedentemente ottenute, e il cambiamento di giurisdizione potrebbe mettere a rischio tali investimenti visto le difformità del Puc paganese con quello di Sant’Egidio del Monte Albino. "La sicurezza e la continuità occupazionale sono fondamentali per la stabilità economica della zona di Orta Loreto. Non possiamo permettere che questa situazione diventi un ostacolo per le imprese e i lavoratori. Come sindacato, siamo pronti a collaborare con le istituzioni e gli imprenditori per trovare una soluzione che protegga i posti di lavoro e contribuisca al benessere della comunità di Orta Loreto".