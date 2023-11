In nove si dimettono, cade l'amministrazione Zuottolo a San Marzano sul Sarno Si attende ora la nomina del commissario prefettizio. L'ex sindaca, intanto, annuncia una conferenza

Finisce l' era del sindaco Carmela Zuottolo a San Marzano Sul Sarno. Questa mattina 9 consiglieri comunali hanno protocollato le proprie dimissioni e al comune e si sono recati davanti al notaio.

In particolare, si tratta di tre consiglieri comunali di maggioranza: Angela Calabrese (assessore in carica, Gerolamo Oliva e Pasquale Alfano, e 6 consiglieri di opposizione: Vincenzo Marrazzo, Maria Calenda, Colomba Farina, Lisa Maiorano, Margherita Oliva, Franco Grimaldi (ex assessore).

Un fulmine a ciel sereno che porterà, dunque, il comune dell'Agro nuovamente alle urne in primavera 2024, due anni prima della scadenza naturale del mandato del sindaco Carmela Zuottolo.

Solo pochi giorni fa l'ex fascia tricolore aveva annunciato il passaggio tra le fila di Forza Italia. Ora si attende la nomina del commissario prefettizio da parte del Prefetto Francesco Esposito.

Parla l'ex fascia tricolore: Domani la mia verità sulla sfiducia

"Questa mattina, in Municipio, sono stata informata che nove consiglieri comunali, sei dell'opposizione e tre della maggioranza hanno sottoscritto le loro dimissioni, davanti ad un notaio, facendo decadere difatti il consiglio comunale. Si tratta di un atto di cui mi esprimerò in una conferenza stampa prevista domani, mercoledì 15 novembre, alle 12 presso il mio studio in via Cesare Battisti numero 1 (sesto piano), a San Marzano sul Sarno", Così Carmela Zuottolo si è espressa su quanto accaduto oggi.

"La decisione - prosegue la nota- dei consiglieri comunali di provocare il voto anticipato ha generato critiche da parte di numerosi residenti e sostenitori della sindaca Zuottolo. Un atto precipitoso che potrebbe mettere a rischio la stabilità della città in un momento già difficile".