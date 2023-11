Tanagro, Alburni e Alto e Medio Sele: sindaci a confronto in Provincia Alfieri: concordate iniziative congiunte per l'utilizzo dei fondi riservati alle aree interne

Il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri oggi a palazzo Sant’Agostino ha incontrato il presidente della Comunità Montana “Tanagro - Alto e Medio Sele” capofila Area interna “Sele, Tanagro e Alburni” e i sindaci dei Comuni dell’Area Interna in questione (SE.T.A.).

Oggetto dell’incontro è stato il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente per oggetto “Strategia Nazionale Aree Interne. Miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade interne, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazioni della circolazione” che assegna all’Area Interna denominata Sele, Tanagro Alburni (SE.T.A.) il finanziamento SNAI (Strategia Nazionale delle Aree Interne) di quasi 1,7 milioni di euro.

“Abbiamo concordato - dichiara Franco Alfieri - come avviare le azioni necessarie a seguito del finanziamento assegnato. Oggi è stata una riunione interlocutoria importante per attivare la pianificazione degli interventi con un principio di priorità oggettive sulla programmazione pluriennale 2021/2027. A breve seguirà un momento successivo presso la Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele a cui parteciperà il nostro Capo Area con la cartografia su quanto in essere sulla viabilità provinciale.”