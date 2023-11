Pontecagnano celebra la Giornata Nazionale dell'Unità e delle Forze Armate “Rendiamo onore a chi mette a repentaglio la propria vita per salvaguardare la nostra”

Questa mattina, a Pontecagnano, si è volta la manifestazione in onore della Giornata Nazionale dell'Unità e delle Forze Armate.

"Come ogni anno, abbiamo ribadito l'impegno del ricordo e della riconoscenza verso chi mette ogni giorno a repentaglio la propria vita per salvaguardare la nostra", ha commentato il sindaco Giuseppe Lanzara.

Il primo cittadino ha voluto ringraziare l' Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sez. di Faiano, l’Associazione Amici del Tricolore, le Forze Armate e le Forze di Polizia, l'Istituto Comprensivo A. Moscati di Faiano.

"In questo momento di grandi tensioni in molti Paesi del mondo, rendiamo onore a tutte le donne e gli uomini impegnati nelle missioni di pace e trasferiamo alle nuove generazioni il messaggio che la guerra non è mai una soluzione, mai", le parole del primo cittadino.