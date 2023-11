Sindrome di Sjögren, a Mercato San Severino la decima panchina azzurra d'Italia Il sindaco: Un segnale di sostegno per chi, ogni giorno, affronta la difficile malattia

Il Comune di Mercato San Severino ospita la decima panchina azzurra d’Italia, simbolo della lotta per contrastare la Sindrome di Sjogren Primaria, una malattia autoimmune, degenerativa ed inguaribile che colpisce in grande maggioranza le donne e che comporta non solo problemi di carattere clinico ma anche per la normale vita sociale, relazionale ed affettiva.

"Abbiamo voluto patrocinare questa iniziativa simbolica anche per promuovere le attività di diagnosi precoce della malattia ed una mirata attività di prevenzione. - ha dichiarato il sindaco Antonio Somma - E’ doveroso ringraziare l’Associazione A.N.I.Ma.S.S. ODV per quanto sta facendo, da oltre 19 anni, per restituire dignità alle persone affette dalla Sindrome di Sjongren. La nostra panchina azzurra rappresenta un segnale di sostegno per chi, ogni giorno, affronta la difficile malattia e per chi, con ogni mezzo, prova a curarla ed a prevenirla".