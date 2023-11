Recuperata nelle acque di Agropoli una caretta caretta senza pinne anteriori L'appello di Enpa Salerno: Avvisate i volontari per il recupero di tartarughe in difficoltà

Due chiamate giunte alle locali Capitanerie di Porto ed al numero di reperibilità della SZN A. Dohrn, hanno dato il via al recupero di due esemplari di Caretta caretta.

Il primo salvataggio ad Ischia

La prima ad Ischia, segnalata da un cittadino, che ha allertato la Capitaneria ed il personale dell'Area Marina Protetta "Regno di Nettuno" poiché la tartaruga si trovava nello specchio d'acqua ricadente nell'area protetta.

L'esemplare è stato fatto arrivare al porto di Napoli, grazie alla compagnia di aliscafi Alilauro. Qui ad attenderla c'erano i volontari dell'Enpa di Salerno, che si sono occupati del trasporto. L'animale, un grosso maschio, è stato avvistato in superficie e presentava difficoltà nell'immergersi. Probabilmente è stato catturato con reti a strascico e liberato senza i dovuti controlli dello stato di salute.

La seconda segnalazione ad Agropoli

La seconda segnalazione è giunta dal personale del porto di Agropoli che ha recuperato un giovanissimo esemplare privo delle pinne anteriori. Probabilmente vittima di reti o funi che le hanno amputato gli arti.

Anche questo esemplare è stato recuperato dai volontari della Protezione Animali di Salerno e trasportata al Dohrn per le cure.

L'appello dell'Enpa Salerno

"Ricordiamo ai pescatori di recuperare sempre le tartarughe accidentalmente catturate e di contattare la Stazione Zoologica A. Dohrn che si attiverà per il recupero e trasporto. Non vanno liberate poiché potrebbero presentare problemi legati alla decompressione. Un ringraziamento a chi segnala animali in difficoltà. Questo sono i numeri da comporre per segnalare le tartarughe marine avvistate o recuperate: 3346424670 e 1530".