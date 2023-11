Castel San Giorgio, prima pietra per la scuola dell'Infanzia di Castelluccio La cerimonia sabato 25 novembre alle ore 11.00 nei pressi di piazza Apostolico

"Come da cronoprogramma siamo pronti a dare il via ai lavori di costruzione del nuovo plesso scolastico che si ispira al noto quadro di Kandisky, Black and Violet", ad annunciarlo è il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara.

Finanziato con fondi del PNRR per 1 milione e 608mila euro, la struttura moderna, funzionale, quasi a consumo energetico zero, ospiterà circa 70 bambini.

"Sarà un vero e proprio fiore all'occhiello. -ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara. - Un progetto straordinario ed entusiasmante, redatto dalla Tecton Associati, siamo davvero felici di poter consegnare ai bambini che lo frequenteranno una scuola progettata su misura per loro, funzionale, sicura, colorata e gioiosa proprio come la loro età. I miei complimenti allo studio Tecton, all'architetto Carlo Farroni, ma anche all'area tecnica del Comune, all'architetto Carmine Russo, all'assessore ai Lavori Pubblici Domenico Sellitto e a Gilda Tranzillo, consigliera delegata all'edilizia scolastica, un lavoro di squadra che premia ancora una volta Castel San Giorgio e tutta l'amministrazione comunale", la concluso la fascia tricolore.

I dettagli

Il plesso scolastico sorgerà su di una superficie di 2400 mq, di cui 670 coperti.

La scuola si compone di due corpi distaccati ma connessi tra loro al fine di poter essere utilizzati separatamente ed in orari differenziati per attività di vario genere e non esclusivamente per scopo scolastico. Il corpo scuola si compone di due piani e le tre aule per 23 bambini ognuna, ubicate al primo livello mentre nella parte bassa sono posizionate la piazza e l'agorà con i servizi e gli spazi per il corpo docente.

I due livelli sono collegati verticalmente da una scala cilindrica con un ascensore al centro ed in copertura un girasole di pannelli solari contribuisce ai bisogni energetici dell'istituto, educando nel contempo i bambini ad un uso responsabile delle fonti alternative di energia, fornendo loro un luogo accogliente e stimolante.



Attualmente la scuola dell'infanzia di Castelluccio è ospitata nei locali della Curia a cui il Comune, da anni, versa un canone di locazione. Il nuovo asilo consentirà anche un risparmio per le casse comunali.