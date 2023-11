Battipaglia, insediato il nuovo comandante della Polizia Locale L'appello ai cittadini: Rispettare le regole così da aiutarci a svolgere al meglio i nostri compiti

Si è insediato questa mattina il neo comandante della Polizia Locale Generale Ciriaco Fausto Troisi. L'ufficiale ha prima incontrato la Sindaca Cecilia Francese al Municipio e ha successivamente raggiunto il Comando di via Rosa Jemna accompagnato dal Vice Comandante Tenente Domenico Di Vita e dal maresciallo Maurizio Mastrolia.

Un primo contatto con il personale della Polizia Locale e organizzare il lavoro per i prossimi mesi.

"Sicurezza, ambiente e viabilità sono le priorità che credo interessino i cittadini - afferma il Generale Troisi -. Sono tutte cose che già si fanno ma bisogna implementare i controlli anche sulla sicurezza. Per fare questo serve qualità, che certamente c'è tra gli uomini e le donne della Polizia Locale, ma anche la quantità. Vedremo anche in base all'organico a disposizione come organizzare il lavoro. Ai cittadini dico di rispettare le regole e di aiutarci così a svolgere al meglio i nostri compiti istituzionali".