Ancora lavori sulla statale Amalfitana: attivato il senso unico alternato Il provvedimento nei pressi di Amalfi per ultimare degli interventi

Lungo la strada statale 163 “Amalfitana”, a partire da lunedì 27 novembre, sarà attivo il senso unico alternato tra il km 29,050 ed il km 29,150 ad Amalfi per l’ultimazione di opere di finitura esterne, connesse ad un intervento sul corpo stradale già avviato prima della scorsa estate e suddiviso in due fasi per evitare disagi al transito estivo.

Il provvedimento sarà in vigore fino alla prima decade di dicembre, nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 17.30, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Nel corso di questa settimana, tra le giornate di lunedì e di ieri, sono stati rimossi i cantieri a Maiori, in località Capo d’Orso ed a Conca dei Marini, in vigore in precedenza per attività sui costoni rocciosi attigui alla statale, eseguite dal Comune di Maiori e da Anas.