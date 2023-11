Nocera Superiore ricorda Salvo D'Acquisto nella cappella di Santa Filomena Ferrentino: La sua storia è un richiamo costante ai valori fondamentali della nostra società

"Nei secoli fedele. Un martirio fatto di fede". Questo il titolo dell'incontro, previsto domani 29 novembre 2023 alle 10.30 presso la cappella di Santa Filomena a Nocera Superiore (via Taverne 2), per ricordare la figura del martire Salvo D'Acquisto, vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri Reali. Al termine dell'incontro, l'avvocato Raffaella Ferrentino, già vicesindaco di Nocera Superiore, donerà all'Arma dei Carabinieri il quadro raffigurante Santa Filomena.



"È con profonda emozione e devozione che mi unisco a voi oggi per ricordare il martire Salvo D'Acquisto, un vicebrigadiere coraggioso dell'Arma dei Carabinieri Reali - ha detto la Ferrentino -. La cappella di Santa Filomena, a Nocera Superiore, è il luogo perfetto per commemorare il sacrificio di Salvo D'Acquisto, un esempio di coraggio e lealtà che continua a ispirare generazioni. La sua storia è un richiamo costante ai valori fondamentali della nostra società, tra cui l'onore, il dovere e la dedizione al servizio. Al termine di questo incontro significativo, sarà un onore per me donare il quadro raffigurante Santa Filomena all'Arma dei Carabinieri, simbolo tangibile della nostra gratitudine per il loro impegno continuo nel mantenere la sicurezza e la giustizia nella nostra comunità. Possa questo gesto modesto contribuire a preservare la memoria di Salvo D'Acquisto e a sostenere l'importante lavoro dell'Arma".