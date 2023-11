Nocera Superiore, rischio idrogeologico: siglato accordo per messa in sicurezza Intesa con il CUGRI per dettare la pianificazione della messa in sicurezza del territorio

Il Comune di Nocera Superiore ed il CUGRI insieme per dettare con ancora più incisività la nuova pianificazione per la messa in sicurezza del territorio. L’accordo di cooperazione con il Centro Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi, sottoscritto su proposta del sindaco Giovanni Maria Cuofano ed approvato nell’ultimo Consiglio comunale, guarda con priorità all’adozione di misure concrete a tutela della pubblica incolumità, alla prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, attivando forme concordate di azione, proponendo progetti condivisi per i finanziamenti europei, nazionali e regionali, alla costruzione di un parco progetti da elaborare nelle diverse fasi di approfondimento (preliminare, definitiva, esecutiva) e da utilizzare per la richiesta o l’attuazione dei finanziamenti regionali, nazioni e comunitari.

«Dobbiamo concepire il rapporto con l’ambiente e la sua tutela attraverso una visione più ampia che contempli azioni concrete e risolutive per mettere in sicurezza sotto il profilo idraulico ed idrogeologico i corsi d’acqua - sottolinea Cuofano -. Abbiamo scelto di farlo insieme al CUGRI per l’alto profilo scientifico del presidente Domenico Guida e del suo team di lavoro, per l’approfondita conoscenza e gli studi in materia di pericolosità e rischio idrogeologico del territorio montano e delle sue aree pedemontane, collinari e fluviali. Insieme a loro, pertanto, condivideremo le linee di programmazione sia degli interventi di natura preventiva che attuativa in caso di emergenza, ma soprattutto, grazie al rigore scientifico e delle analisi strategiche prodotte dal CUGRI avremo modo di strutturare progettualità da candidare a finanziamento».

Proprio sulle macro-progettualità legate alla riduzione del rischio idrogeologico, Cuofano, sin dai primi incontri preliminari in Regione Campania, ha sottolineato la necessità di creare un masterplan che abbia al suo interno interventi strutturali e risolutivi per l’area vasta dell’Agro.

Sempre sul fronte della Regione, resta alto il pressing del primo cittadino di Nocera Superiore per l’avvio dei lavori di mitigazione dal rischio idrogeologico per il Cavaiola: in tal senso si attende che lo stralcio dei fondi del Grande Progetto Sarno possano a breve scandire una ragionevole tempistica di esecuzione degli interventi di consolidamento delle pareti spondali del torrente.