Rinchiuso in un recinto tra i rifiuti, salvato un cane dal degrado a Bellizzi L'intervento delle Guardie Accademia Kronos è scattato a seguito di alcune segnalazioni

Chiuso in un recinto, senza una cuccia o un riparo, viveva tra i rifiuti e il degrado. Grazie all'intervento delle Guardie Accademia Kronos Nucleo di Salerno e la Polizia Locale è stato salvato un cane, simil "Villano de Las Encartacione", a Bellizzi.

L'intervento è scattato a seguito di alcune segnalazioni giunte presso la locale Sezione di Salerno in cui venivano denunciate le critiche situazioni igienico sanitarie in cui da tempo era costretto a sopravvivere l'animale.

Giunti a Bellizzi, gli agenti hanno constatato che, nonostante il cane fosse detenuto all'interno di un ampio recinto, risultava privo di una qualsiasi cuccia e costretto a vivere al freddo tra escrementi e rifiuti.

Gli accertamenti

Il personale ha quindi richiesto il supporto della Polizia Municipale di Bellizzi. Dopo i primi accertamenti e dopo aver identificato il proprietario e dato le prime prescrizioni per rimuovere le criticità riscontrate, le operazioni e gli ulteriori rilievi sono state rimandate al mattino seguente.

Il giorno successivo, dopo le prescrizioni del medico ASL competente per territorio, gli agenti del Nucleo Guardie Zoofile AK di Salerno supportati dal personale del Comando di Polizia Locale di Bellizzi, hanno contestato le violazioni accertate riconducibili alla mancata microchippatura ed alle carenti condizioni igienico sanitarie in cui il cane era stato costretto a vivere per molto tempo.